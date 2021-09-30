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    Министр обороны Казахстана встретился с послом Индии в РК

    30 Сентября 2021, 15:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась встреча министра обороны генерал-лейтенанта Мурата Бектанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Республике Казахстан Шубхдаршини Трипатхи и военным атташе Индии полковником Миланом Налаваде. Обсуждены вопросы казахстанско-индийского сотрудничества в области миротворчества и военного образования передает, МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.

    В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Рассмотрены перспективы сотрудничества в области военного образования, боевой подготовки и миротворчества.

    Руководством оборонного ведомства отмечен вклад военного атташе Индии в развитие казахстанского миротворчества. К слову, во многом благодаря проводимой им работе, была достигнута договоренность об участии казахстанской миротворческой роты в составе индийского батальона в миссии «Временные силы ООН в Ливане».

    В октябре этого года миссия полковника Милана Налаваде в Казахстане, продолжавшаяся с 2017 года, завершается.

    Следует отметить, что в ходе посещения Центра миротворческой подготовки МО РК в июне текущего года индийская сторона выразила готовность к укреплению взаимодействия в области развития данного центра.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Образование Индия Сотрудничество Минобороны РК
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