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    Министр национальной экономики спустился в шахту в Улытауской области

    14 Января 2023, 08:15

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Во время рабочей поездки в регион министр национальной экономики посетил Восточно-Жезказганский рудник в городе Сатпаев. Здесь он спустился в Анненскую шахту и ознакомился с технологическими процессами добычи медной руды, а также побеседовал с шахтерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Подземной разработкой и добычей на месторождении заняты 1780 человек. Средняя заработная плата составляет 762 тысячи тенге.

    Также глава МНЭ ознакомился с работой Жезказганского медеплавильного завода, входящего в состав «Каzakhmys Smelting». Градообразующее предприятие перерабатывает медный концентрат в объёме 497 тысяч тонн и производит 178 тысяч тонн катодной меди в год.

    На Жезказганском медеплавильном заводе постоянными рабочими местами обеспечены свыше 2-х тысяч человек. Средняя заработная плата металлургов составляет 518 тысяч тенге в месяц.

    В частности, министр посетил несколько цехов, где ознакомился с процессом работы предприятия. Генеральный директор «Kazakhmys Smelting» Жанибек Байгабелов рассказал о планах модернизации завода, запуска следующих переделов конечной продукции и озвучил проблемные вопросы, связанные с дефицитом обеспечения газом и стабильной подачей крытых вагонов для отгрузки.
    Промышленность Экономика Улытауская область
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