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    Министр иностранных дел России посетил Успенский Кафедральный собор в Нур-Султане

    8 Апреля 2021, 19:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе официального визита в Казахстан Сергей Лавров, Министр иностранных дел Российской Федерации, посетил Успенский кафедральный собор столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Православных Новостей.

    Гость осмотрел экспозицию музея, расположенного в Духовно-Культурном центре Русской Православной Церкви при Соборе, и сделал памятную запись в книге почетных посетителей.

    «Впечатлен великолепной экспозицией Церковно-исторического музея Казахстанского митрополичьего округа. Это бесценный вклад в сохранение нашей общей истории, в укрепление фундамента российско-казахстанской дружбы на благо наших многонациональных народов и их этно-конфессиональной истории», - написал Сергей Лавров.

    Благочинный Астанайского церковного округа архимандрит Сергий (Карамышев) продемонстрировал Министру иностранных дел России экспонаты музея и проект строительства нового храма, который сейчас возводится в столице Казахстана.

    Как отмечается, встреча прошла в теплой обстановке.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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