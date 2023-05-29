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    Министр иностранных дел Кореи посетит Казахстан с официальным визитом

    29 Мая 2023, 18:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан с официальным визитом посетит министр иностранных дел Республики Корея Пак Чжин. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 30 мая по 1 июня Казахстан с официальным визитом посетит министр иностранных дел Республики Корея Пак Чжин. В ходе визита запланированы двусторонние переговоры с вице-премьер-министром РК - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу», - сказал Айбек Смадияров на брифинге для представителей СМИ.

    По словам Айбека Смадиярова, стороны обсудят текущее состояние и перспективы казахстанско-южнокорейских отношений в сферах политического, экономического и культурного сотрудничества.

    «Планируется обмен мнениями о сотрудничестве двух стран в рамках международных организаций и форумов, а также встреча корейского министра с руководством государства», - добавил спикер.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Корея Политика
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