Министр информации РК начинает свой день с новостей МИА «Казинформ»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Впечатлениями о работе в МИА «Казинформ» поделился с корреспондентом агентства министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это были одни из лучших лет моей работы, - сообщил Аскар Умаров в Таразе на встрече с журналистами Жамбылской области, - поскольку я проработал в «Казинформ» четыре года. Получил огромнейший опыт работы в старейшем информационном агентстве Казахстана, которое имеет международный статус и около 50 международных партнеров. Это был большой вызов для меня. Хочу сказать спасибо всем коллегам, которые работали до меня, которые остались там работать, которые сохраняют традиции «Казинформ», традиции информационной журналистики Казахстана».

Спикер отметил важную медийную роль корреспондентов главного информационного агентства страны и рассказал о преобразованиях, которые сегодня там происходят.

«Обычно журналист, который работает в информационном агентстве, не заметен, но он создает направления для многих СМИ. Я знаю, что на основе информационных сообщений МИА «Казинформ» живут многие редакции. Хочу передать всем своим коллегам большой привет и дальнейших успехов в работе. Сейчас в «Казинформ» идут большие изменения, я знаю все новшества, которые вводятся. Я внимательно за этим слежу, связываюсь с руководством. Пришли профессиональные медиа-менеджеры, особенно генеральный директор, руководитель ТРК Президента Казахстана Раушан Кажибаева. Мы видим, какие реформы происходят», - пояснил он.

Министр информации и общественного развития Аскар Умаров также поздравил коллектив МИА «Казинформ» с днем рождения.

«Казинформ» мне дорог, поэтому я всегда держу его в зоне своего внимания и продолжаю каждое утро открывать именно сайт «Казинформ», - подчеркнул он.

Аскар Умаров был генеральным директором ТОО МИА «Казинформ» с 2017 года по 2020 год. С января 2020 года по август 2021 года был председателем правления АО МИА «Казинформ».

В январе 2022 года назначен министром информации и общественного развития РК.

Как сообщалось ранее, 13 августа 2022 года Международному информационному агентству «Казинформ» исполнилось 102 года.

13 августа 1920 года создано Оренбургско-Тургайское отделение Российского телеграфного агентства (РОСТА) при Всесоюзном Центральном исполнительном комитете. В дальнейшем название агентства неоднократно менялось – оно называлось КирРОСТА, КазРОСТА, КазТАСС, а с 1937 года работало под названием КазТАГ в составе ТАСС – Телеграфного агентства Советского Союза.

В 2022 году Международное информационное агентство «Казинформ» реорганизовано в состав НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

В настоящий момент «Казинформ» – это ведущее государственное информационное агентство, первое в Казахстане получившее статус международного уровня. Уже 100 лет оно неизменно сохраняет авторитет надежного и оперативного источника информации о политике, экономике, образовании, здравоохранении, спорте, культуре и других ключевых составляющих жизнедеятельности общества.

Корреспондентская сеть МИА «Казинформ» не имеет аналогов среди отечественных информационных агентств: 15 собственных корреспондентов во всех регионах страны и зарубежные представительства в России, Китае, Турции, Европе, Азербайджане, Узбекистане, Кыргызстане, Иордании позволяют агентству в режиме онлайн передавать объективную и целостную картину событий в стране и в мире.



