Министр Аскар Умаров встретился с митрополитом Астанайским и Казахстанским

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча министра информации и общественного развития Аскара Умарова и митрополита Астанайского и Казахстанско Александра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Министр отметил, что Православная церковь оказывает поддержку многим инициативам Министерства, которые направлены на развитие ценностей межконфессионального согласия в стране.

Также Аскар Умаров поблагодарил митрополита за поддержку и понимание принятых государством мер в период чрезвычайного положения.

В свою очередь, митрополит Александр отметил, что проводимая государством политика в сфере религии обеспечивает единство и согласие в казахстанском обществе.

Стороны выразили намерение развивать дальнейшее сотрудничество по вопросам развития диалога между конфессиями и государством.



