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    Министерство сельского хозяйства РК переедет на левобережье столицы

    23 Декабря 2021, 18:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства переедет в Дом министерств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил глава ведомства Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналиство на брифинге в СЦК.

    «Это делается для того, чтобы передислоцировать здание Министерства сельского хозяйства ближе, в то здание, в котором находятся все другие министерства и ведомства Республики Казахстан. Конечно, мы могли бы переехать куда-то дальше на другой берег, в другие районы. Но, я думаю, целесообразнее нам всем вместе в одном месте работать, где традиционно сидят все министерства, это на эффективность работы МСХ окажет только положительное влияние», - сказал Ербол Карашукеев.

    Глава МСХ пояснил, что финансирование переезда не повлияет на реализацию других программ.

    «Эти деньги идут по другим программам, и они никоим образом не повлияли на программу финансирования самого сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводителей», - добавил Ербол Карашукеев.

    Было отмечено, что старое здание Минсельхоза останется в гособственности.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Минсельхоз
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