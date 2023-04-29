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    Министерство энергетики установит предельные оптовые цены на товарный газ в Казахстане

    29 Апреля 2023, 17:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством энергетики РК подготовлен проект приказа об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, согласно которому предельные оптовые цены повысятся в среднем на 15%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В настоящее время средняя розничная цена на товарный газ в Казахстане для населения составляет 22,06 тенге/м3. При повышении предельных оптовых цен на товарный газ на 15% розничные цены для населения в Казахстане вырастут в зависимости от региона от 1,1 до 3,87 тенге /м3 (без учета НДС), средний рост составит порядка 2,7 тенге/м3 (без учета НДС).

    Повышение предельных оптовых цен на товарный газ обусловлено ростом себестоимости поставок товарного газа, снижением производства товарного газа с 33,1 млрд м3 в 2019 году до 27,8 млрд м3 в 2022 году и ростом потребления товарного газа на внутреннем рынке с 15 млрд м3 в 2019 году до 19,3 млрд м3 по итогам 2022 года.

    Проект приказа предусматривает установление предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2028 года с разбивкой по годам отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы, с учетом экономических и социальных условий газоснабжения регионов Республики Казахстан. В соответствии с законодательством Республики Казахстан повышение предельных оптовых цен не должно превышать 15% в течение одного календарного года.

    Документ будет утвержден не позднее 15 мая в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О газе и газоснабжении».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Цены и тарифы Нефть Минэнерго РК Газификация
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