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    Минфин РК ввел требование по финансовой устойчивости потенциального поставщика

    20 Мая 2022, 15:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Данное условие обеспечило участие в закупках компаний только с хорошей репутацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Введено квалификационное требование по финансовой устойчивости потенциального поставщика, которое определяется автоматически на основе сведений органов госдоходов по четырем параметрам: доходы, налоги, основные средства, фонд оплаты труда. Введение этого требования обеспечило участие в закупках компаний только с хорошей репутацией, имеющих соответствующую налоговую нагрузку, а также достаточные материальные и трудовые ресурсы», – сказал вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил на брифинге в СЦК.

    По его словам, проблемные компании и фирмы-однодневки в государственных закупках уже не участвуют.

    Вице-министр также сообщил, что установлены предельные нижние значения цен, чтобы не допускать предложений с низкими ценами. Это сделано для того, чтобы повысить качество закупаемых товаров, работ и услуг.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Экономика Минфин РК
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