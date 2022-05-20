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    Минфин РК предлагает централизованно проводить госзакупки в социальной сфере

    20 Мая 2022, 16:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Данная мера повысит квалификацию централизованных закупочных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Большинство нарушений в сфере госзакупок происходит из-за низкой квалификации закупающих органов. Предлагается освободить заказчиков социальной сферы от проведения процедуры закупок, передав их на уровень централизованных закупочных органов. Решением данной проблемы мы видим широкое применение централизованных госзакупок с использованием инструментов рамочных соглашений, а также типовых технических спецификаций. Это позволит повысить квалификацию централизованных закупочных органов, поскольку закупки будут осуществляться только квалифицированными специалистами», – сказал вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил в ходе конференции в СЦК.

    Вице-министр также сообщил, что в целях снижения коррупционных рисков при Министерстве финансов создан единый апелляционный орган. Это обеспечит оперативное системное решение вопросов на высоком уровне, а также создаст практику единообразного подхода в сфере государственных закупок. Кроме того, будет обеспечена прозрачность и независимость, а также беспристрастность принятия решений.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Экономика Минфин РК
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