Минфин РК предлагает централизованно проводить госзакупки в социальной сфере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Данная мера повысит квалификацию централизованных закупочных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большинство нарушений в сфере госзакупок происходит из-за низкой квалификации закупающих органов. Предлагается освободить заказчиков социальной сферы от проведения процедуры закупок, передав их на уровень централизованных закупочных органов. Решением данной проблемы мы видим широкое применение централизованных госзакупок с использованием инструментов рамочных соглашений, а также типовых технических спецификаций. Это позволит повысить квалификацию централизованных закупочных органов, поскольку закупки будут осуществляться только квалифицированными специалистами», – сказал вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил в ходе конференции в СЦК.

Вице-министр также сообщил, что в целях снижения коррупционных рисков при Министерстве финансов создан единый апелляционный орган. Это обеспечит оперативное системное решение вопросов на высоком уровне, а также создаст практику единообразного подхода в сфере государственных закупок. Кроме того, будет обеспечена прозрачность и независимость, а также беспристрастность принятия решений.