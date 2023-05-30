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    Минэнерго Казахстана реализует обновленную программу «Тариф в обмен на инвестиции»

    30 Мая 2023, 14:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики приступило к реализации обновленной программы «Тариф в обмен на инвестиции». Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках поручения Главы государства с 2022 года командой международных экспертов во главе с KPMG при поддержке Всемирного банка была начата работа по проведению обширного технического аудита электрических станций страны», – сказал Ж. Нурмаганбетов.

    По его словам, Министерство приступило к реализации обновленной программы «Тариф в обмен на инвестиции», основной целью которой является снижение уровня износа не менее, чем на 15% путем повышения инвестиционной привлекательности сектора генерации. Важной частью обновленной программы является усиление действующих механизмов поддержки и обратных обязательств со стороны предприятий.

    Вице-министр отметил, что увеличение лимита возврата инвестиций позволит увеличить пул проектов по модернизации и расширению и реконструкции действующих станций. Приоритет будет предоставлен станциям, имеющим наибольший уровень износа, с учетом итогов технического аудита и разработанного плана мероприятий.

    Ж. Нурмаганбетов подчеркнул, что работа по увеличению предельного тарифа на оказание услуг по поддержанию готовности к несению электрической мощности обеспечит приток средств на этапе реализации проектов.

    KPMG – международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги в 147 странах мира.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Энергетика Цены и тарифы Минэнерго РК Инвестиции
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