Минэнерго Казахстана реализует обновленную программу «Тариф в обмен на инвестиции»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики приступило к реализации обновленной программы «Тариф в обмен на инвестиции». Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках поручения Главы государства с 2022 года командой международных экспертов во главе с KPMG при поддержке Всемирного банка была начата работа по проведению обширного технического аудита электрических станций страны», – сказал Ж. Нурмаганбетов.

По его словам, Министерство приступило к реализации обновленной программы «Тариф в обмен на инвестиции», основной целью которой является снижение уровня износа не менее, чем на 15% путем повышения инвестиционной привлекательности сектора генерации. Важной частью обновленной программы является усиление действующих механизмов поддержки и обратных обязательств со стороны предприятий.

Вице-министр отметил, что увеличение лимита возврата инвестиций позволит увеличить пул проектов по модернизации и расширению и реконструкции действующих станций. Приоритет будет предоставлен станциям, имеющим наибольший уровень износа, с учетом итогов технического аудита и разработанного плана мероприятий.

Ж. Нурмаганбетов подчеркнул, что работа по увеличению предельного тарифа на оказание услуг по поддержанию готовности к несению электрической мощности обеспечит приток средств на этапе реализации проектов.

KPMG – международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги в 147 странах мира.



