Минэнерго: Актюбинская область газифицирована на 93,6%

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 6 марта вице-министр энергетики Асет Магауов в ходе встречи с населением Актюбинской области сообщил, что уровень газификации региона составляет 93,6%, или порядка 869 тысяч человек имеют доступ к природному газу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

В 2022 году в рамках бюджетной программы Министерства энергетики выделено 6,1 млрд тенге на реализацию 16 проектов, из которых завершено 7 проектов. Соответственно доступ к природному газу получили 7 населенных пунктов (Куттиколь, Жарсай, Терисаккан, Сарат, Ушкатты, Алтыкарасу, Жанаталап), где проживают 4,4 тысячи человек.

В 2023 году предусмотрены средства в размере 6,7 млрд тенге на реализацию 7 проектов, из них планируется завершить 4 проекта уже в текущем году, что позволит подключить 4 населенных пункта (села Аманколь, Байтурасай, Каратаусай, Мугалжар), или более 3 тысяч человек получили доступ к природному газу.

По информации вице-министра энергетики РК, извлекаемые запасы газа в Актюбинской области, числящиеся на государственном балансе, составляют порядка 153,6 млрд кубометров.

Для повышения конкурентоспособности и создания условий для привлечения дополнительных инвестиций в разработку сложных проектов внедрен новый механизм – улучшенный модельный контракт, который предусматривает регуляторные и фискальные преференции для сложных нефтегазовых проектов.

Министерством энергетики РК в целях стимулирования недропользователей для увеличения объемов добычи и переработки газа, а также инвестирования в разработку газовых месторождений разработана новая формула закупа газа.

В 2022 году состоялись аукционы по 19 участкам недр, расположенным в Актюбинской области: заключены контракты по 8 участкам недр, ожидается заключение контрактов по 4 участкам недр. Инвестиции в геологоразведку по данным участкам составят – 38,5 млн долларов США.

Кроме того, вице-министр энергетики РК отметил растущий объем внутреннего потребления сжиженного нефтяного газа, что в 2022 году по стране составил 1,8 млн тонн (по сравнению с 2021 годом увеличение на 400 тысяч тонн). Из-за низкой инвестиционной привлекательности для производителей производство СНГ в 2022 году сократилось примерно на 400 тысяч тонн.

При этом розничная цена на СНГ за литр в РК варьируется от 50 до 70 тенге в зависимости от региона. В сравнении с соседними странами цена на СНГ в РК ниже в 3-4 раза. Для Актюбинской области цена составляет 50-55 тенге за 1 литр.

В регионе имеются 3 газонаполнительные станции и 196 автогазозаправочных станций. Потребление СНГ в области в 2022 году составило 154,5 тысячи тонн, за период январь-февраль 2023 года – 26 тысяч тонн.

В 2023 году ожидается принятие Закона по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного нефтяного газа. Также предусмотрено продление государственного ценового регулирования предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ до 31 декабря 2024 года.



