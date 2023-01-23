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    Минэкологии разрабатывает два проекта по обеспечению дополнительных запасов воды в Астане

    23 Января 2023, 16:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В настоящее время нехватки питьевой воды в Астане не наблюдается, но дефицит может возникнуть в связи с ростом численности населения. В связи с этим Министерство экологии разрабатывает два проекта по обеспечению дополнительных запасов воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня по водохранилищу в Астане беспокоиться не о чем. Запас воды почти 300 млн кубометров. Ежегодно для обеспечения водой населения столицы требуется 95 млн кубометров воды. В ближайшее время проблема нехватки воды возникнет, ведь население города растет с каждым годом», - сказал и.о. председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов на пресс-конференции.

    По его словам, для решения данного вопроса министерство разрабатывает два проекта по обеспечению дополнительных запасов воды в водохранилище Астаны. Одно из возможных решений – это подпитка Астаны через реку Иртыш. На вопрос о том, не скажется ли это на бассейне реки Иртыш, спикер заявил, что все учтено еще расчетами в советское время.

    Ранее сообщалось, что за последние 10 лет население столицы удвоилось – количество жителей возросло с 650 тысяч до 1 млн 300 тысяч человек. К 2030 году, при таких же темпах, население столицы составит свыше 2 млн человек.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Минэкологии Вода
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