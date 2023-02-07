Минэкологии предлагает учитывать ветровой режим при строительстве зданий в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О том, какую работу должно провести Министерство экологии в рамках дорожной карты, сообщил глава Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов. В частности, предлагается учитывать ветровой режим при строительстве зданий в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, предусмотрены реализуемые меры в рамках дорожной карты.

«Мы включили вопрос учета при строительстве зданий, сооружений ветрового режима. Также есть пункт по очистке реки Тобыл в Костанайской области, ликвидация саморазвивающихся скважин. До 2024 года дорожная карта позволит посадить 2 млрд деревьев в Алматы. Мы утвердили национальную программу «Жасыл Казахстан», которая позволит снизить объемы самых крупных промышленных предприятий до 20-30%. В городе Алматы, где 31 тысяча предприятий делают выбросы в атмосферу, предусмотрели мероприятия по переходу ТЭЦ-2 и ТЭЦ3 на газ. Мы предполагаем снизить объем выбросов на 0,4%. Практически, мы постараемся выключить два из крупнейших источника загрязнения воздуха», - пояснил на заседании общественного совета по вопросам экологии и природных ресурсов Зулфухар Жолдасов.

По его словам, в ходе анализа выяснилось, что агломерация, много негазифицированных домов влияют на загрязнение воздуха. В этой связи он сообщил, что до конца 2023 года местные исполнительные органы Алматинской области обещали газифицировать на 100%.

«Помимо этого, рассматривается вопрос по запрету дизельного общественного транспорта. Приобретены 285 единиц газового транспорта. Усилен контроль за АЗС. С Комитетом транспорта рассмотрели вопрос усиления и техосмотра», - добавил председатель Комитета экологического регулирования и контроля.

Отметим, что в режиме онлайн прошло заседание общественного совета по вопросам экологии и природных ресурсов, на котором обсуждались результаты достижения сокращения выбросов и сбросов загрязняющих веществ, сокращение отходов промышленными предприятиями в рамках заключенных КЭРК меморандумов.



