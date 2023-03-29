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    Миллионы на скамейки и урны – госзакупку прокомментировали в акимате Петропавловска

    29 Марта 2023, 14:04

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акимат Петропавловска провел конкурс на изготовление и установку урн и скамеек. Стоимость лота превысила 21 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Объявление, размещенное на портале госзакупок, вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Представители одного из общественных объединений считают затраты нерациональными.

    Стоимость и содержание лота прокомментировали в пресс-службе акимата города. В первую очередь отметили, что победитель конкурса предложил цену почти в два раза ниже заявленной.

    «Подведены итоги государственных закупок на малые архитектурные формы под названием «скамейка круглая с островком». В центре нее высадят деревья и газон, по диаметру будет оснащена подсветкой. Изготовлена из нержавеющей стали и термообработанной древесины. Похожие круглые бетонные скамейки с цветником в центре расположены по улице Конституции Казахстана. Закупленные новые инсталляции продолжат архитектурную задумку. Украсит город еще одна архитектурная композиция, состоящая из девяти светящихся скамеек. Планируется установить их в парке Первого Президента. Дополнительно планируется установить 19 стандартных скамеек», - сообщили в пресс-службе.

    В горакимате заявили, что учли обращения петропавловцев по поводу отсутствия мусорок в местах массового скопления людей и объявили конкурсу на закуп 100 штук металлических урн двух видов. Стоимость их - 44 тысячи тенге, что соответствует среднерыночным ценам.

    «В случае возникновения вопросов по государственным закупкам, осуществляемым отделами акимата Петропавловска, граждане имеют право написать официальное обращение и получить подробное разъяснение», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Петропавловск
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