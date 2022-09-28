Миллионные хищения и фиктивные услуги выявили по программе Artsport в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Алматы и ревизионная комиссия проверили программу Artsport и выявили ряд нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

2 сентября в городе создана рабочая группа по реализации спортивного и творческого заказа из числа родителей, членов Ассоциации поставщиков ArtsportEdu и сотрудников акимата.

Первый заместитель прокурора Алматы Нурсултан Ракишев сообщил, что в ходе проверки программы Artsport выявлены серьезные нарушения, есть основания для возбуждения шести уголовных дел.

«Одно уголовное дело уже возбуждено, по нему получены материалы, по остальным – мы назначили аудит, соответствующие экспертизы, установлены многомиллионные хищения бюджетных средств. Мы видим, что здесь действовала конкретная схема, которая была направлена на хищение бюджетных средств. Мы должны привести в соответствие с действующим законодательством работу этой программы», - сказал заместитель прокурора на заседании общественной рабочей группы по реализации спортивного и творческого заказа.

По его словам, функционал этой программы неэффективен, он не позволяет контрольно-надзорным органам своевременно и эффективно следить за расходом бюджетных средств.

Он также сообщил , что по программе Artsport с детьми работали более 10 тренеров, которые были ранее судимы. Кроме того, более 3000 детей находились за границей, в то же время они табелировались. Еще более 5000 занятий фактический не были проведены.

«Многомиллионный ущерб уже установлен, проверка с нашей стороны продолжается. Есть также вопросы к работе самой системы. Сейчас мы совместно с ревизионной комиссией тоже прорабатываем вопрос технического аудита самой программы, чтобы привести ее в такое состояние, которое позволило бы контрольно-надзорным органам не допускать таких махинаций, такие как несуществующие ИИН, дети которые живут в других областях и т. д. В скором времени будут окончательные результаты», - заявил он.

Председатель ревизионной комиссии по Алматы Алтай Бердикулов добавил, что по предварительным результатам государственного аудита установлены нарушения правил финансирования и размещения государственного спортивного и творческого заказов.

«Перейдем к фактам: более 2,5 тыс. ваучеров получены на несуществующие ИИН; более 18 тыс. ваучеров получены на детей, зарегистрированных в других регионах; получены ваучеры детьми, ранее проживавшими в Алматы, но снятых с регистрации (в связи с выездом на ПМЖ, смены места регистрации и т. д.); 150 ваучеров на спортивные секции получены на детей младше 4 лет. На данный момент, по имеющейся информации, за счет бюджетных средств производилась оплата за фиктивные услуги и незарегистрированных в городе Алматы детей на сумму более 2,5 млрд тенге», - сообщил он.

По итогам аудита к недобросовестным поставщикам будут приняты меры финансового контроля, предусмотренные законодательством, соответствующие материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев отметил, что в 2022 году для оплаты услуг поставщикам по действующим ваучерам до сентября этого года выделено 11,7 млрд тенге. На сегодня количество занимающихся по данным сайта artsport.edu.kz. составляет 83 тыс. детей, из них 35,5 тыс. спортом и 47,5 тыс. творчеством.

«По состоянию на 27 сентября на основании выставленных актов у акимата имеется задолженность в размере 2,2 млрд тенге за услуги, оказанные с июня до конца августа. Хочу сразу сообщить, что бюджетная комиссия акимата города эту сумму одобрила, заявка направлена в маслихат. Заседание маслихата состоится 30 сентября. Мы надеемся, что депутаты поддержат эту заявку. По этой причине вопрос задолженности акимата снят, то есть как только маслихат в пятницу одобрит, мы постараемся, чтобы дальнейшие процедуры быстро прошли и мы рассчитаемся со всеми поставщиками», - заявил замакима.

Арман Кырыкбаев добавил, что обязательства управлений спорта и культуры будут выполнены в строгом соответствии с законодательством и действующими правилами реализации программы.

«Сейчас, учитывая предварительные данные ревизионной комиссии и прокуратуры, мы понимаем, что объем предполагаемых средств, необходимых до конца года уже снизился с 8,5 млрд тенге до 5 млрд тенге. В ближайшее время, по мере проверки, мы уверены, что эта цифра уменьшится еще больше. Это уже говорит о наличии серьезных проблем с некоторыми поставщиками и самой системой как минимум. Об этом мы говорим давно. Тем не менее мы хотим сообщить, что все обязательства по акцептованным управлениями ваучерам будут выполнены, но только в том случае, если речь идет о добросовестных поставщиках, реально существующих детях, проживающих и прописанных в городе Алматы, и которые точно посещали секции и кружки. Никаких выплат на основе угроз, в том числе митингами, ажиотажем, хайпом и т.д. не будут производиться. Все будет выплачиваться на основе закона, исходя из результатов проверок, о котором говорят ревизионная комиссия и прокуратура, исключая всевозможные недостоверные сведения, то есть строго в рамках установленных правил», - отметил спикер.

По его словам, поручение Президента страны является приоритетом, и оно будет в любом случае выполнено.

«Мы знаем, что какие-то новые правила уже разработаны министерством или еще разрабатываются, но это уже вопрос следующего года. Сейчас мы работаем по тем правилам, которые действуют», - отметил Кырыкбаев.



