Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Миллионного пассажира поезда Тальго наградили в Астане

    1 Июня 2023, 15:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на поезде Тальго №85/86 сообщением «Шымкент – Астана» совершил поездку миллионный пассажир с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    Юбилейным пассажиром стал 10-летний Нурбакыт Агабек. Он с мамой приехал в столицу из Шымкента для участия в соревнованиях по плаванию среди детей с особыми потребностями.

    В столичном вокзальном комплексе «юбиляра» торжественно встретили и наградили заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Мұхит Тұрсынбаев и проводники поезда.

    Мальчику вручили гаджет IPad марки Apple, беспроводные наушники, корзину фруктов и цветы.

    «Это для нас большой сюрприз. Скоро у сына день рождения и тут такие прекрасные подарки. Мы очень благодарны организаторам за такую акцию. «Нам подарили сегодня столько положительных эмоций!» — сказала мама миллионного пассажира Жайна Фазилбекова.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Общество Путешествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие участки проспекта Туран перекроют в Астане
    Мальчик родился в пассажирском поезде Алматы — Атырау
    Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
    Анонс наиболее важных событий в Астане 21 июня
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски