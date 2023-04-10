Миллион деревьев и кустарников высадят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице в текущем году планируется высадить миллион зелёных насаждений (деревьев, кустарников, сеянцев). Из них 500 тысяч будет высажено в городе, ещё столько же в зелёном поясе столицы. Предпочтение будет отдано лиственным деревьям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На совещании по развитию столицы Глава государства поручил за пять лет сделать Астану городом-садом, высадить больше многолетних растений. В городе стартовали весенняя посадка деревьев и экологический месячник «Жасыл Астана».

Таким образом, к примеру, были высажены деревья по проспекту Абылай-хана, ул. Кажымукана, Петрова, Болекпаева, А-105, Балталы, шоссе Алаш и др. Посадка деревьев будет производиться во всех районах города.

Фото: akorda.kz

Массовое озеленение города позволит улучшить экологию, создать места для отдыха горожан, смягчить климатические условия города. За последние пять лет в Астане было высажено более 2,6 млн зеленых насаждений.

Кроме того, в рамках экологического месячника «Жасыл Астана» усилиями трудовых коллективов, жителей города собрано и вывезено на полигон более 555 тонн отходов. Произведена уборка парков и скверов на общей площади более 2,5 млн. м2. Участие в экологическом месячнике приняли более 11 тысяч человек, свыше 200 предприятий и организаций, коллективы КСК и ОСИ, субъекты малого и среднего бизнеса и др.



