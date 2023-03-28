Микрокредиты до 5 млн тенге могут получить 562 молодых предпринимателя Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прием заявок на молодежные микрокредиты начался в Астане. Об этом сообщил заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Астаны Ерлан Джусупов на брифинге Региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«29 декабря 2022 года Министерством труда и социальной защиты населения были внесены изменения в Правила по содействию предпринимательской инициативе касательно микрокредитования молодежи, в связи с чем управлением занятости и социальной защиты города Астаны через Агрокредитную корпорацию реализуется данное микрокредитование. Микрокредитование направлено на поддержку молодых предпринимателей в возрасте от 21 до 35 лет. Срок регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, на момент подачи заявки не должен превышать пяти лет. Молодые предприниматели могут получить кредит в размере до 5 миллионов тенге, по номинальной ставке 2,5% годовых, со сроком погашения до пяти лет», – сказал Ерлан Джусупов.

По его словам, при микрокредитовании молодых предпринимателей предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения по одной трети от продолжительности срока микрокредита. Кроме того, обязательным условием является наличие залогового обеспечения. В качестве залога принимается как движимое имущество – спецтехника, так и недвижимое имущество. При отсутствии залогового имущества предусмотрено привлечение залогодателя. Это могут быть родители, родственники и другие лица.

Ерлан Джусупов также сообщил, что решение о предоставлении микрокредита принимается конкурсной комиссией по отбору бизнес-проектов. В состав комиссии входят представители местных исполнительных органов, Палаты предпринимателей «Атамекен», общественных объединений, бизнес-кругов, а также образовательных учреждений и средств массовой информации.

Прием заявлений на получение микрокредитов молодыми предпринимателями начался 6 марта текущего года в филиале Агрокредитной корпорации по Астане. Филиал расположен по адресу: улица Туран, 19/1 (бизнес-центр «Эдем»).

Необходимый перечень документов:

- удостоверение личности; бизнес-план;

- справка из банка о наличии счета;

- при наличии кредитов справки о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной.

В случае наличия работы предоставляется справка о заработной плате и иных доходах претендента, а также отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения, и документ по залогодателю и залоговому обеспечению.

Ерлан Джусупов отметил, что в текущем году предусмотрено выделение 2,8 млрд тенге для 562 получателей микрокредитов.



