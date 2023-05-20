МИИР обозначил шаги по сокращению дефицита квалифицированных специалистов в промышленности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяс Оспанов, выступая на II Международном форуме по развитию человеческого капитала, обратил внимание на важную тему, которая напрямую связана с развитием промышленности в Казахстане – кадровое обеспечение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

В настоящее время Казахстан активно стремится к индустриализации и диверсификации своей экономики, и промышленность играет важную роль в достижении этих целей. Однако, существует несколько проблем, которые могут затруднить кадровое обеспечение в промышленности. Одной из основных проблем является недостаток квалифицированных специалистов.

Несмотря на то, что Казахстан имеет развитую систему высшего и профессионального образования, существует разрыв между спросом на специалистов в промышленности и их наличием. Некоторые специализированные области, такие как инженерия, машиностроение, энергетика и информационные технологии, испытывают недостаток высококвалифицированных кадров. Также существует проблема неравномерного распределения квалифицированных кадров по регионам Казахстана. Кроме того, привлекательность промышленности в качестве сферы занятости для молодежи также является важным аспектом кадрового обеспечения.

«В этой связи в декабре 2022 года на заседании Межведомственной комиссии по промышленной политике при Правительстве РК рассмотрена и поддержана инициатива нашего министерства в части расширения действующего инструмента, направленного на повышение производительности труда, включением механизма по стажировке инженерно-технического персонала отечественных предприятий обрабатывающей промышленности на зарубежных заводах и организациях с условием софинансирования 50/50 (50% от РБ, 50% от собственных средств предприятий)», - сообщил Ильяс Есетович.

Также следующим важным шагом является развитие региональных центров промышленности и создание рабочих мест в регионах. Этого можно достичь путем привлечения инвестиций и развития инфраструктуры в регионах, создания специальных экономических зон или привлечения бизнеса в регионы с помощью налоговых и других преимуществ.

Вместе с тем, для выполнения данной задачи необходимо постоянное финансирование со стороны государства для заключения договоров с лекторами, директорами предприятий и представителями государственных органов. При этом необходимо учесть потребность в привлечении сторонних организаций для подготовки и оценки эффективности рабочего процесса, отмечают в МИИР.

II Международный форум по развитию человеческого капитала прошел в Астане 18-19 мая.



