Мигранты погибли при кораблекрушении в Средиземном море

ТУНИС. КАЗИНФОРМ – 11 человек погибли в результате кораблекрушения у берегов Туниса, еще 12 числятся пропавшими без вести, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Береговая охрана Туниса спасла 14 человек после того, как судно потерпело крушение и затонуло примерно в 40 милях от африканского побережья.

Корабль с 37 мигрантами отправился в Италию из тунисского города Сфакс, береговая линия которого стала основным отправным пунктом для людей, пытающихся пересечь Средиземное море.

Итальянский остров Лампедуза, расположенный между восточным побережьем Туниса и Сицилией, является местом назначения для тех, кто пытается добраться до Европы из Северной Африки.

По сведениям агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex), с января по август этого года зарегистрировано 52 тыс. «незаконных въездов» по Средиземноморскому маршруту. Мигранты были в основном из Туниса, Египта и Бангладеш.

По данным агентства ООН, в этом году погибли 1033 мигранта, пытавшихся пересечь Средиземное море.



Фото: REUTERS

