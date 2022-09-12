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    Мигранты погибли при кораблекрушении в Средиземном море

    12 Сентября 2022, 14:24

    ТУНИС. КАЗИНФОРМ – 11 человек погибли в результате кораблекрушения у берегов Туниса, еще 12 числятся пропавшими без вести, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Береговая охрана Туниса спасла 14 человек после того, как судно потерпело крушение и затонуло примерно в 40 милях от африканского побережья.

    Корабль с 37 мигрантами отправился в Италию из тунисского города Сфакс, береговая линия которого стала основным отправным пунктом для людей, пытающихся пересечь Средиземное море.

    Итальянский остров Лампедуза, расположенный между восточным побережьем Туниса и Сицилией, является местом назначения для тех, кто пытается добраться до Европы из Северной Африки.

    По сведениям агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex), с января по август этого года зарегистрировано 52 тыс. «незаконных въездов» по Средиземноморскому маршруту. Мигранты были в основном из Туниса, Египта и Бангладеш.

    По данным агентства ООН, в этом году погибли 1033 мигранта, пытавшихся пересечь Средиземное море.


    Фото: REUTERS

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Евросоюз Африка Италия Европа Мировые новости мигранты
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