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    Мигрантов на топчане в «Газели» задержали на трассе в Жамбылской области

    2 Июня 2023, 19:45

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Незаконно переоборудованные автотранспортные средства выявляют жамбылские полицейские на трассах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Осторожно, дети!» сотрудники батальона патрульной полиции ДП области остановили автомашину марки «Газель».

    «При проверке обнаружилось, что салон автотранспорта был переоборудован в топчан, на котором находились 12 пассажиров, в том числе пятеро детей. Кроме того, имеются несколько неоплаченных штрафов в Республики Казахстан. Машина стоит в аресте», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    В отношении водителя составлены административные протоколы по статьям 590 части 5 и 590 части 7 КоАП РК.

    Незаконно переоборудованный автотранспорт водворен на штрафную стоянку.

    «Установлено, что водитель и пассажиры являются гражданами соседнего государства и ехали в Россию на заработки. О чем они только думали, выезжая в такой дальний путь на незаконно переоборудованном авто! Главное, что данный факт выявлен, и мы предотвратили негативный исход безответственного поступка. Во время службы ежедневно сталкиваемся с разного рода ситуациями. И не устаем повторять - уважаемые участники дорожного движения, строго соблюдайте Правила дорожного движения. Не стоит думать, что вам повезет, и в этот раз или ничего страшного не случится. Никто не застрахован. Каждый из вас ответственен за безопасность на дорогах», - пояснил исполняющий обязанности командира батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области подполковник полиции Даулетбек Джангабылов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область МВД РК мигранты
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