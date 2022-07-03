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    МИД РК сделало заявление по последним событиям в Узбекистане

    3 Июля 2022, 17:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК заявили, что Казахстан твердо придерживается курса на развитие и укрепление всестороннего сотрудничества с Узбекистаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министерства.

    «Узбекистан - братское государство, надежный союзник и стратегический партнер Казахстана. Поэтому в Казахстане с обеспокоенностью восприняли события в соседней дружественной стране. Приветствуем и поддерживаем решения высшего руководства Узбекистана по стабилизации ситуации в Республике Каракалпакстан.

    Уверены, что в братском Узбекистане в преддверии важнейшего политического события – референдума по поправкам в Конституцию – воцарятся мир и спокойствие.

    Казахстан твердо придерживается курса на развитие и укрепление всестороннего сотрудничества с Узбекистаном в духе Договоров о вечной дружбе от 31 октября 1998 года и о стратегическом партнерстве от 14 июня 2013 года, а также Декларации о союзнических отношениях от 6 декабря 2021 года», - сказано в сообщении ведомства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Узбекистан Политика
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