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    МИД РК планируют наделить дополнительными функциями

    24 Марта 2023, 21:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел намерены наделить дополнительными полномочиями в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующие изменения в постановление Правительства РК размещены на портале «Открытые НПА».

    В частности, планируется передать в ведение МИД:

    - определение порядка разработки текущего и перспективного планов заключения международных договоров Республики Казахстан;

    - разработку и утверждение порядка планирования, комплектования, оформления, отправки, доставки, приемки и хранения дипломатической почты, утверждаемого Правительством Республики Казахстан;

    - разработку и утверждение перечня государственных органов и организаций Республики Казахстан, имеющих право пользования дипломатической почтой, утверждаемого Правительством Республики Казахстан;

    - разработку и утверждение правил организации «одного окна» для инвесторов, а также порядка взаимодействия при привлечении инвестиций.

    Документ будет находится на публичном обсуждении до 7 апреля текущего года.

    Автор:

    Серик Сабеков

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