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    МИД РК - о ситуации на границе Азербайджана и Армении: Мы хотели бы получить объективную информацию

    14 Сентября 2022, 11:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди прокомментировал возможность участия казахстанских военнослужащих в составе ОДКБ в рамках урегулирования ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Премьер-министр Армении проинформировал глав государств - членов ОДКБ о состоянии на границе между Азербайджаном и Арменией. В целом, информация принята и, конечно, мы хотели получить объективную информацию, потому что с двух сторон поступают различные данные. Поэтому в целом главы государств приняли решение о том, чтобы генеральный секретарь ОДКБ выехал на место, получил полное видение и потом их проинформировал», – сказал Мухтар Тлеуберди в кулуарах Дворца Независимости перед началом VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    По его словам, надо исходить из того, что граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована, «поэтому о каком-то нарушении границы говорить тяжело».

    «Сейчас первая задача - возобновить работу совместной комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Мы готовы поделиться своим опытом. Поскольку мы демаркировали свою границу по всему периметру, демаркация практически завершена со всеми государствами, кроме России. С Россией у нас еще наверное займет 2-3 года демаркация», - отметил глава МИД РК, добавив, что сейчас вопрос об отправке миротворцев не стоит.

    Ранее сообщалось, что главы государств заслушали информацию Премьер-министра Армении о событиях на азербайджано-армянской государственной границе в формате видеоконференции.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК ОДКБ Азербайджан Армения Мухтар Тлеуберди
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