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    МИД обратился к выезжающим в Турцию казахстанцам

    6 Февраля 2023, 17:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров дал рекомендации казахстанцам, которые планируют отправиться на отдых в Турцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Природа непредсказуемая. Каждый гражданин при выезде в Турцию должен принять решение самостоятельно и оценить все риски. Даже если поехали, то необходимо иметь контакты наших дипломатов в посольстве и консульстве, в случае каких-то вопросов немедленно связаться с ними, чтобы мы могли оказать максимальное содействие», - обратился к казахстанцам Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

    Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что погибших или пострадавших граждан Казахстана в результате землетрясения магнитудой 7,4 в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш нет.

    В результате землетрясения погибли 912 человек, 5 385 получили ранения.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения на юго-востоке страны. Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Турция Мировые новости Землетрясение
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