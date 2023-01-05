МИД Кыргызстана отрицает причастность граждан страны к январским событиям в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел Кыргызстана сделало заявление о непричастности граждан страны к январским событиям Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД КР.

«В связи с заявлением генерального прокурора Республики Казахстан Берика Асылова на парламентских слушаниях 5 января 2023 года об участии граждан Кыргызской Республики в январских беспорядках 2022 года Министерство иностранных дел КР категорически отрицает какую-либо причастность граждан Кыргызской Республики к прошлогодним трагическим событиям в Казахстане.

Вместе с тем, в рамках расследования уголовных дел по факту массовых беспорядков двое граждан Кыргызстана были привлечены к ответственности с условным сроком отбывания наказания. Данные граждане по не зависящим от них обстоятельствам были случайно вовлечены в отдельный эпизод.

Особо обращается внимание, что ответственность и вина других граждан Кыргызской Республики не была доказана. Ни один гражданин Кыргызстана не участвовал в Казахстане ни на митингах, ни в массовых погромах и мародерствах.

МИД КР и загранучреждениями Кыргызстана в ходе январских событий 2022 года в Казахстане проведена всесторонняя работа по обеспечению защиты прав и интересов граждан Кыргызской Республики, в том числе оперативно были эвакуированы более 600 кыргызстанцев», - говорится в публикации пресс-службы МИД КР.

Ранее генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что в ходе январских событий правонарушения совершали граждане иностранных государств.

«Они (иностранцы, прим.ред.) тоже совершали правонарушения и преступления. Мы их задерживали. Точное количество я не могу сейчас сказать, но их было много», - сказал Берик Асылов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Некоторые из них, как отметил глава надзорного ведомства, уже раскрыты.

«Они совершали разбои, грабежи. Среди них были граждане России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана», - уточнил Берик Асылов.



Фото: mfa.gov.kg





