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    МИД Азербайджана выразило соболезнования Казахстану

    10 Января 2022, 15:07

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнования Казахстану в связи с Днем общенационального траура. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на странице в Twitter, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выражаем соболезнования братскому казахскому народу, семьям и близким людей, погибших в ряде регионов страны в результате трагических событий. Желаем Казахстану мира, стабильности и благополучия», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

    Отметим, что в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Азербайджан Память Политика ЧП-2022
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