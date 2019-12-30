МФЦА: итоги 2019 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В конце каждого года принято подводить итоги, оценивать достижения и успехи. Если говорить об итогах работы Международного финансового центра «Астана» в 2019 году, то основными показателями успеха можно назвать следующие.

Через площадку МФЦА компании-участники уже осуществили инвестиции в различные казахстанские проекты на сумму более 130 млн долларов США. МФЦА также успешно отстоял свою позицию в рейтинге глобальных финансовых центров (GFCI), закрепив 51-ое место среди 104 участников.

Если говорить об итогах года более подробно, то в уходящем году МФЦА стал хабом для более 350 компаний из 35 стран мира.

Участники МФЦА осуществляют деятельность в секторах экономики: банковское дело, фондовый рынок, управление активами, частный банкинг, исламское финансирование, деятельность по присвоению кредитных рейтингов и другие. Среди участников МФЦА есть такие банки, как China Construction Bank, Altyn Bank, Венгерский экспортно-импортный банк, Банк развития Китая, крупные брокеры, компании по управлению активами.

Важно отметить, что локализации иностранных компаний на площадке МФЦА способствуют особый правовой режим, действующий на принципах английского права, независимая регуляторная среда, основанная на лучших международных стандартах, понятные для зарубежных инвесторов виды структурирования сделок, а также услуги предоставляемые Биржей МФЦА Astana International Exchange (AIX) при поддержке стратегических партнеров с мировым признанием.

В 2019 году Суд МФЦА и Международный арбитражный центр официально запустили первую в Центральной Азии систему электронного правосудия eJustice – онлайн-портал, позволяющий сторонам подавать иски в суд МФЦА и МАЦ в электронном виде из любой точки мира без физического присутствия в Нур-Султане. Суд МФЦА и МАЦ подписали 17 меморандумов о сотрудничестве с ведущими центрами по разрешению споров в Евразии, Азии и Европе. В 2019 году оговорки Суда МФЦА и МАЦ были включены в более чем 1 300 контрактов в качестве предпочтительного форума для разрешения споров. Количество контрактов подтверждает растущее доверие и интерес к услугам Суда МФЦА и МАЦ.

Начал работать Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (АФСА). Создана полноценная регуляторная среда мирового класса, в частности, в МФЦА можно осуществлять порядка 30 видов финансовой и рыночной деятельности, а также 5 видов вспомогательной деятельности. Создается инновационная среда для финансовой деятельности. Во избежание обременительных регуляторных требований, в ограниченном режиме АФСА запустил специализированную регуляторную среду – Финтехлабораторию, для тестирования новых финансовых услуг и технологий, а также обмена знаниями по вопросам, связанными с регуляторными технологиями (RegTech). В Финтехлаборатории 18 компаний лицензированы на оказание различных видов деятельности, среди которых есть такие направления как управление цифровыми активами, краудфандинг, автоматизированное управление инвестициями (Robo-advisory), исламское финансирование и факторинг.

АФСА впервые в регионе разработал регулирование по вопросам инвестиционного и заемного краудфандинга. Краудфандинг представляет собой набирающий популярность альтернативный небанковский метод привлечения средств, который будет играть значимую роль в экономическом развитии Казахстана и региона. Регулирование инвестиционного и заемного краудфандинга является примером реализации одного из ключевых направлений развития МФЦА – содействие развитию инноваций в финансовом секторе, разработке нормативно-правовой базы МФЦА, в соответствии с новейшими направлениями отрасли и практиками лидирующих финансовых центров с соблюдением мер защиты инвесторов и целостности рынка.

Регулятор МФЦА совместно с 11 мировыми финансовыми регуляторами и организациями создал Глобальную сеть финансовых инноваций – GFIN, объединяющую 35 регуляторных и международных организаций.

За время существования Биржи МФЦА - Astana International Exchange (AIX) (всего 18 месяцев) было сделано три вещи.

Первое – создана инфраструктура, технологическая платформа, которая идентична платформам, которые используются на более, чем 60 биржах по всему миру. Второе – создана специальная нормативно-правовая база – это юрисдикция так называемого общего английского права. Третье – создана брокерская сеть, которая состоит не только из казахстанских брокеров, но и брокеров из России, европейских стран, Китая. С момента первых торгов на AIX прошло чуть больше года. И биржа смогла показать, что выстроенная структура работает.

Старт торгам на AIX дало IPO «Казатомпрома», и показало, что Казахстан может обеспечить хорошую среду и регуляторную структуру, которой доверяют глобальные инвесторы. В апреле 2019 года первым иностранным эмитентом стала одна из крупнейших российских горнорудных компаний Polymetal. Состоялось вторичное размещение 4% акций «Казатомпрома» на AIX и Лондонской бирже, которое показало высокий спрос со стороны местных и международных инвесторов.

Помимо того, что спрос казахстанских инвесторов был полностью удовлетворен, более половины заявок в рамках вторичного размещения осуществлено через AIX, причем треть из них – от международных инвесторов. В итоге акционерного капитала на AIX было привлечено больше, чем на Лондонской бирже. Состоялось SPO Halyk Bank. На AIX было привлечено около 216 млн долларов акционерного капитала – это в несколько раз больше привлеченных акционерных средств на казахстанском фондовом рынке за последние три года. На сегодняшний день в официальном списке AIX уже находятся 36 выпусков 23 различных эмитентов. Торговыми членами Биржи МФЦА являются 17 казахстанских и 6 международных брокеров.

МФЦА непосредственно заинтересованно в наличии грамотных специалистов в сфере финансовых услуг и управлении активов. При Бюро непрерывного образования (BCPD) создан HR Nerve Centre. На сегодня кадровый резерв грамотных специалистов для компаний, зарегистрированных в МФЦА, составляет 10 000 человек. Бюро МФЦА открыло центры компетенций при университетах страны. Успешно функционируют 9 площадок на базе вузов в городах Алматы и Нур-Султан.

В этом году на площадке Финтеххаба прошел региональный этап Visa Everywhere Initiative. Это глобальная инновационная программа Visa, которая ставит перед стартапами цели по решению задач завтрашнего дня в сфере платежей и коммерции, по совершенствованию их продуктов и предоставлению решений, ориентированных на будущее для сети партнеров Visa. Конкурс впервые был запущен в США в 2015 году и к настоящему времени почти 1 000 стартапов приняли в нем участие. Казахстан стал одной их первых стран вместе с Россией на постсоветском пространстве, где был запущен конкурс.

В октябре этого года впервые в Центральной Азии Финтеххаб МФЦА в партнерстве со Startupbootcamp провели Fast Track мероприятие для финтехстартапов, были отобраны 5 стартапов, которые получили возможность представлять Центральную Азию в финальном отборе в финтех-акселератор в Дубае. В целом, в базе Финтеххаба МФЦА более 100 стартапов.

МФЦА ведет работу по привлечению участников рынка в развитии технологии в сфере искусственного интеллекта, блокчейн и больших данных и их обработки, а также информационной безопасности из разных стран. На данный момент более 50 технологических, ИКТ и финтехкомпаний зарегистрированы в юрисдикции МФЦА, а инвестиционная активность составляет более 17 млн долларов США.

Еще один успешный проект МФЦА – на его площадке действует Экспат-центр, который не имеет аналогов среди стран СНГ. Доступ к услугам центра предоставлен всем иностранным экспертам и инвесторам в Казахстане.

За прошедший 2019 год Экспат-центром МФЦА проделана работа по дальнейшему развитию своей деятельности и расширению спектра предоставляемых услуг. Дополнительно введены услуги по оформлению водительского удостоверения и регистрации автотранспорта для иностранных инвесторов и экспертов. Благодаря успешному сотрудничеству с АО «Казахинвест», в Экспат-центре МФЦА организована работа по поддержке и сопровождению иностранных инвесторов по принципу «одного окна». За два года работы Экспат-центра МФЦА оказано 5 700 услуг.