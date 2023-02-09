Межпарламентский форум стран Центральной Азии проходит в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Делегации Палат Парламентов стран Центральной Азии прибыли в Туркестан для участия в первом Межпарламентском форуме государств Центральной Азии. В течение двух дней парламентарии региона будут обсуждать актуальные вопросы развития единого духовно-культурного пространства и перспектив расширения межпарламентских взаимоотношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По словам Председателя Сената Маулена Ашимбаева, такого рода встречи важны для поддержания высокого уровня взаимодействия между странами. Спикер Сената подчеркнул высокую интенсивность встреч Глав государств Центральной Азии, отметив, что парламентарии также должны активно развивать сотрудничество по всем направлениям.

В работе Форума примут участие делегации из Кыргызстана во главе с Председателем Жогорку Кенеша Нурланбеком Шакиевым, делегация из Узбекистана, возглавляемая Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, Таджикистана во главе с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Махмадтоиром Зокирзодой и Туркменистана во главе с заместителем Председателя Меджлиса Гурбанмуратом Ашыровым.

В ходе мероприятий депутаты обсуждают вопросы укрепления всестороннего стратегического сотрудничества стран Центральной Азии и роли Парламентов в этом процессе, а также расширения культурно-гуманитарного сотрудничества на основе общего историко-культурного наследия.

По итогам форума участниками будет принята Туркестанская декларация. В документе найдут свое отражение перспективы дальнейшего развития межпарламентских взаимоотношений, направленных на расширение экономического взаимодействия и формирование единого культурно-исторического пространства Центральной Азии с присущей ей уникальной идентичностью.

Напомним, что решение о проведении Межпарламентского Форума стран Центральной Азии было принято в ходе Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в июле прошлого года.





Фото: senate.parlam.kz