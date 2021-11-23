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    Международный вокальный фестиваль-конкурс «Навстречу звездам» стартовал в Байконуре

    23 Ноября 2021, 22:20

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В городе Байконуре состоялось торжественное открытие первого международного фестиваля-конкурса вокального творчества «Навстречу к звездам!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фестиваль, который стартовал 15 ноября 2021 года, будет длиться почти полгода и завершится 12 апреля 2022 года. Конкурс пройдет в четырёх номинациях: «Песни о космосе и космонавтах», «Песни о Байконуре», «Патриотическая песня», «Авторская песня». Конкурсантам предстоит пройти три отборочных тура, лучшие из лучших выступят на гала-концерте, который состоится в День космонавтики на центральной площади города Байконура, сообщают организаторы конкурса.

    На торжественном открытии выступил глава администрации города Байконура Константин Бусыгин, который отметил значимость и уникальность нового конкурса-фестиваля вокального творчества «Навстречу к звездам».

    Заслуженный деятель Республики Казахстан, лидер рок-группы «Motor-roller» Ильяс Аутов в своем приветственном слове пожелал участникам вложить в свои выступления все силы и любовь: «Если ты любишь то, чем занимаешься, ты обязательно победишь!»

    Специальный гость мероприятия - автор гимна городского движения детей и молодежи «Будущее Байконура» Тарас Ворона выступил вместе с участниками вокальных коллективов городского дворца культуры.

    Подробнее об условиях космического музыкального фестиваля можно узнать здесь. Учредителем фестиваля является управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации города Байконура, организаторами - городской отдел культуры и туризма, а также Дворец культуры города Байконура.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Культура Общество
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