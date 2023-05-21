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    Международный турнир по боксу памяти Сагадата Нурмагамбетова стартовал в Алматы

    21 Мая 2023, 19:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На базе универсального спортивного комплекса «Достык» прошло открытие и состоялись предварительные бои международного турнира по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Соревнования посвящены памяти первого министра обороны Республики Казахстан, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы №1, генерала армии Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова, всецело посвятившего себя служению Родине. Под его руководством был заложен фундамент современных Вооруженных сил. 25 мая 2023 года – 99-я годовщина со дня его рождения.

    «Международный турнир по боксу памяти Сагадата Нурмагамбетова уже имеет свои традиции и историю. В нем ранее побеждали многие известные мастера боска. Среди них – два самых титулованных боксера, победители Олимпийских и Азиатских игр, чемпионы мира и Азии – Серик Сапиев и Данияр Елеусинов, а также чемпион мира старший лейтенант Биржан Жакыпов. Турнир в честь Сагадата Нурмагамбетова – это малая часть того, что мы можем сделать для сохранения памяти об этом поистине легендарном человеке», – подчеркнула председатель Спортивного комитета Министерства обороны РК – начальник Центрального спортивного клуба, чемпионка Олимпийских игр в Сиднее Ольга Шишигина.

    В турнире принимают участие 25 команд, представляющих Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Всего 177 боксеров, выступающих в 13 весовых категориях. Состязания мастеров кожаной перчатки продлятся четыре дня и завершатся 25 мая.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Спорт Бокс
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