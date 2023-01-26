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    Международный терминал аэропорта Алматы введут в строй в первом полугодии 2024 года

    26 Января 2023, 14:22

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев провел встречу с президентом АО «Международный аэропорт Алматы» Алп Ер Тунга Ерсоем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    В ходе встречи руководство аэропорта доложилось о реализации крупного проекта по строительству нового международного терминала аэропорта г. Алматы.

    Участники встречи обсудили ключевые аспекты работы по перспективному развитию аэропорта в части основных направлений деятельности и этапов реализации проектов.

    На сегодняшний день наблюдается положительная динамика развития аэропорта и рост пассажиропотока (в 2022 году аэропорт преодолел отметку 7 млн обслуженных пассажиров).

    «Реализация проекта продолжается согласно утвержденному графику и находится на контроле Главы государства. Планируемый срок завершения проекта - первое полугодие 2024 года. Как ожидается, строительство нового терминала позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта», - отметили в пресс-службу МИИР.

    Министр поручил принять все необходимые меры для улучшения услуг и сервиса в аэропорту и незамедлительно реагировать на нарекания пассажиров.

    В свою очередь, стороны договорились приложить все усилия для дальнейшего развития аэропорта города Алматы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Аэропорт МИИР РК
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