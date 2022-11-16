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    Международный конгресс тюркологов пройдет в Туркестане

    16 Ноября 2022, 00:01

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 16 ноября в Туркестанском музыкально-драматическом театре пройдет Международный конгресс тюркологов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    Это одно из мероприятий в рамках общереспубликанского плана по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова.

    Ранее одно из мероприятий состоялось 4 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, а научная конференция «Ахмет Байтурсынулы и тюркская цивилизация» состоялась 1 ноября в Стамбуле, Турция.

    В целом в этом году была проведена работа по изданию трудов Ахмета Байтурсынова, поиску архивных материалов, утверждению премии и нагрудных знаков имени Учителя нации, выпуску монет, марок, присвоению имени Ахмета Байтурсынова школам, улицам, аэропорту и установке памятников.

    На сегодняшний день имя учителя нации носит 1 село, 37 школ, 1 музей, 1 сквер.
    Туркестанская область 150-летие Ахмета Байтурсынова Туркестан
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