Международный форум молодежи ERG проходит в Баянауле Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые Eurasian Resources Group (ERG) собрала вместе производственную молодежь из своих казахстанских и зарубежных активов. Международный корпоративный форум молодежи проходит в живописном месте – Баянауле. Сюда съехались 250 евразийцев из 12 городов Казахстана, Демократической Республики Конго, ЮАР, Маврикий, Мозамбика и Бразилии, передает МИА «Казинформ».

Тема мероприятия – «Культурный код ERG: новое поколение». Евразийцы собрались, чтобы вместе обсудить, как корпоративная культура способствует достижению стратегических целей компании, а также найти ответы на вызовы времени. Цель форума – интеграция молодежи Группы в корпоративную культуру и формирование Совета молодежи ERG.

«Слет проводится в Год корпоративной культуры ERG, объявленного на наших предприятиях и в подразделениях по всему миру, – отметил Главный исполнительный директор ERG Бенедикт Соботка. – Поэтому мы приняли решение посвятить его теме укрепления нашей корпоративной культуры. Отрадно видеть, что он объединил перспективных молодых сотрудников ERG со всего мира. Мы осознаем, что сегодняшняя молодежь определяет, каким будет мир в будущем, поэтому одна из наших стратегических задач – развитие компетенций персонала, обеспечение благоприятных перспектив для сотрудников, поддержка молодежных инициатив.

В Казахстане ERG реализует целый ряд проектов по поддержке перспективных сотрудников и местной молодежи. В их число входят Академия ERG, ERG Digital University, Форум инноваторов ERG, Лига профессионалов, молодежный кадровый резерв LIFT, ERG New Leaders, проект «Экосистема студенческого предпринимательства» (более 5000 студентов обучились предпринимательству), Дни открытых дверей ERG в вузах и многое другое.

В Африке компания проводит работу по выводу производств на проектную мощность, повышая потребность в квалифицированном персонале. На BAMIN, дочернем предприятии Группы в Бразилии, начата реализация инициативы «Рабочая школа» (‘Canteiro Escola’), предусматривающей организацию профессионального обучения и обеспечение возможности трудоустройства для молодежи. В прошлом году в рамках этого проекта прошли обучение 160 человек, многие из которых в перспективе будут трудоустроены на предприятии BAMIN. В 2022 году планируется обучить около 1 тыс. местных жителей.

«Мир стал настолько непредсказуемым, что единственный способ выжить в нём – это способность быстро трансформироваться. И именно вы – молодые сотрудники – можете стать драйверами этого непрерывного изменения и позволить нам достигать нашей амбициозной миссии. Именно вы поможете менеджменту увидеть культурный код ERG и понять, как нам стать наиболее привлекательным работодателем в мире», – сказала главный директор по персоналу ERG Инна Губарева.

Сегодня на Eurasian Resources Group в мире работают 75 000 человек (включая подрядчиков), из них свыше 38% – молодые сотрудники до 35 лет. На форуме пройдет заседание Совета молодежи ERG, который объединит активных молодых сотрудников со всей Группы, включая зарубежные активы компании. Вместе они определят приоритетные направления молодежной политики, обсудят задачи Совета, наметят план работы, который должен повысить вовлеченность молодежи в достижение целей компании и укрепление корпоративной культуры.

ERG имеет производственные активы в Казахстане, Бразилии и в странах Африки, объемы производства в которых ежегодно растут и будут играть все большую роль в показателях Группы.