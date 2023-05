Международный форум инвесторов проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал масштабный форум инвесторов, прибывших из 40 стран мира. Мероприятие проводится Евразийским банком развития (ЕАБР) в рамках 46-го ежегодного собрания представителей стран — участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (Association of Development Financial Institutions of Asia and Pacific, ADFIAP). Об этом передает МИА «Казинформ».

В форуме принимают участие 240 делегатов крупнейших банков, инвестфондов и институтов развития из Китая, Турции, Японии, Индии, Филиппин, Новой Зеландии, а также стран Европейского союза, США, Латинской Америки, Ближнего Востока. Организатор — Евразийский банк развития (ЕАБР).

Приветствие от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева к участникам и гостям форума обнародовал заместитель Премьер-Министра — министр финансов Республики Казахстан, заместитель полномочного представителя Республики Kазахстан в Совете ЕАБР Ерулан Жамаубаев.

В приветственном слове главы государства отмечено, что «Казахстан последовательно выступает за взаимовыгодное экономическое, инвестиционное и торговое сотрудничество на региональном и глобальном уровнях».

Казахстан, как отметил Касым-Жомарт Токаев, обладает огромным потенциалом в агропромышленном комплексе, нефтехимии, металлургии, обрабатывающей и текстильной промышленности, транспорте и логистике, финансовой сфере, туризме. В связи с этим одним из главных приоритетов государственной политики страны является последовательное улучшение инвестиционного климата.

»Только в прошлом году Казахстану удалось привлечь 28 млрд долларов прямых иностранных инвестиций — рекордно высокий показатель за последнее десятилетие. «Общий объем ПИИ составляет солидные 383 млрд долларов», — подчеркнуто в приветственной речи Главы государства.

Выражена уверенность, что международный форум в Алматы придаст мощный импульс инвестиционному сотрудничеству во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, будет способствовать расширению финансово-экономического сотрудничества между Казахстаном и партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Открыл форум председатель ADFIAP и генеральный директор IPDC Finance (Бангладеш) Моминул Ислам. Он уточнил, что в ADFIAP сейчас входит 91 финансовый институт из 40 стран Азии и Океании. Основными среди них являются Азиатский банк развития, Японский банк международного сотрудничества, Коммерческий банк развития Канады, Государственный банк развития Китая, Банк развития Малайзии, Банк индустриального развития Индии. ЕАБР стал членом совета директоров ADFIAP в июне 2022 года.

ADFIAP и ее годовое собрание призвано стать площадкой для обсуждения новых совместных проектов, необходимых для достижения Целей в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения по климату, подчеркнул Моминул Ислам.

Как отметил на открытии форума председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, повестка дня в этом году сосредоточена на роли национальных и международных институтов развития в области транспорта, связи, энергетики и цифровизации. «Уверен, что это мероприятие — возможность для участников поделиться опытом реализации таких проектов, обсудить, как лучше всего объединить усилия национальных и международных институтов развития, открыть для себя огромный инвестиционный потенциал Центральной Азии, наладить новые контакты и расширить сотрудничество», — заявил Николай Подгузов.

«Вектор глобальной активности действительно переместился в Азию, и теперь открываются новые перспективы развития», - подчеркнул в своем приветственном слове аким города Алматы Ерболат Досаев.

«Сегодня при софинансировании ЕАБР мы реализуем крупномасштабные проекты в Алматы, такие как модернизация ТЭЦ-2 путем перевода на газ, расширение международного аэропорта Алматы и Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД). Общий объем инвестиций в эти проекты составляет 2,2 млрд долларов США», — сообщил Е. Досаев.

Он напомнил, что Алматы — культурный, научный, деловой и финансовый центр Казахстана. На долю Алматы приходится пятая часть ВВП (18,5% в 2022 году) и более четверти всех доходов бюджета республики. В столице сосредоточено 90% головных банков страны, размещено 111 международных организаций и компаний.

«Наша главная миссия — сделать Алматы комфортным и безопасным городом, привлекая таланты, технологии и инвестиции со всего мира. Одним из ключевых приоритетов является реализация «зеленых» проектов и инициатив, таких как модернизация транспортной системы, энергоэффективное жилье, модернизация сетей коммунального хозяйства и другие», — сообщил глава города и выразил уверенность в наращивании «дальнейшего сотрудничества и реализации подобных проектов».

Ключевая тема специальной сессии форума — «Финансовые институты развития и устойчивая инфраструктура: операционные модели и методы». В ходе выступлений и дискуссий планируется раскрыть потенциал инвестиций в инфраструктурные и ESG-проекты Казахстана и стран Центральной Азии как самого быстрорастущего региона мира.

По данным ЕАБР, за последние 20 лет объем инвестиций в Евразийский регион увеличился в 17 раз, составив 211 млрд долларов США.

Казахстан не случайно выбран для проведения международного мероприятия высокого уровня. В рейтинге Doing Business 2020 он занимает высокую позицию — 25-е место среди 190 стран мира. За последние 15 лет Казахстан поднялся в этом рейтинге на 57 позиций и привлек наибольший объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) — 75% всего объема ПИИ, поступивших в регион.

Участники форума готовы обсудить как минимум 4 основные проблемы, ставшие в полный рост перед центральноазиатскими странами и требующие согласованных действий: отсутствие выхода к морю, низкий уровень развития финансового сектора, рассогласованность действий в водно-энергетической сфере и негативные климатические изменения.

Работа форума рассчитана на 3 дня — с 15 по 17 мая.

Ассоциация финансовых институтов развития Азиатского и Тихоокеанского региона (Association of Development Financial Institutions of Asia and Pacific) образована в 1976 году. ADFIAP является одним из крупнейших международных бизнес-объединений, в состав которого входят 90 организаций в 39 странах, в том числе за пределами региона (в Канаде, Германии и Франции). Деятельность ассоциации направлена на содействие устойчивому экономическому, экологическому, социальному развитию и росту в регионе.

ЕАБР — член ADFIAP с 2022 года. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

