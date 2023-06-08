Международный форум Астана проходит в столице - фоторепортаж

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 - 9 июня в столице Казахстана проходит Международный форум Астана. В этом году участники форума обсудят тему «Преодоления вызовов через диалог: На пути к сотрудничеству, развитию и прогрессу», передает МИА «Казинформ».
Международный форум Астана (МФА) имеет уникальный формат, нацеленный на решение ключевых глобальных вызовов в сферах внешней политики и международной безопасности, международного развития и устойчивости, энергетики и изменения климата, а также в области экономики и финансов.
Как отмечают в оргкомитете форума, основные дискуссии развернутся по четырем основным направлениям:
- внешняя политика и международная безопасность;
- международное развитие и устойчивость;
- энергетика и изменение климата;
- экономика и финансы.
В МФА примут участие около 300 знаковых иностранных спикеров с мировым именем. С учетом сопровождающих лиц и участников, всего на МФА ожидается участие около 1000 человек.
Кроме того, Форум также является страновым якорным мероприятием для инвесторов.
МФА – это крупнейшая диалоговая площадка в регионе, которую вполне можно считать «Азиатским Давосом». Задача – обсудить наиболее актуальные вопросы современности и с участием круга экспертов провести поиск их решения.
8 июня после пленарного заседания состоится Совет иностранных инвесторов.
Форум станет результативным и авторитетным событием, одной из главных в Евразии диалоговых площадок для экспертов.
В форуме примут участие Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Глава президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, Премьер-Министр Узбекистана Абдулла Арипов, бывший президент Эфиопии Мулату Тесоме, бывший президент Еврокомисии Жозе Мануель Баррозу и другие.
Также на форуме выступят директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Алисджабана и другие представители международных организаций.
В рамках мероприятия выступит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, кроме того, ожидается серия двусторонних встреч Главы государства с участниками Форума.