Международный фестиваль жыршы и исполнителей терме прошел впервые в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь праздника Наурыз в Астане впервые прошел международный фестиваль жыршы и исполнителей терме, организованный Министерством культуры и спорта Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие музыканты из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В частности, известные произведения народного музыкального искусства исполнили заслуженные деятели Казахстана Алмас Алматов, Айгуль Косанова, Ельмура Жанабергенова, а также Ерболат Шалдыбеков, Еликбай Иса, Фархат Оразов, Кайрат Какимов, народный певец Жанибек Пиязов, Бахшикул Тогаев (Республика Узбекистан), заслуженный артист Кыргызской Республики Доолотбек Сыдыков и многие другие.

«Искусство жырау — многовековое наследие нашего народа. Главная цель организации этого фестиваля — подчеркнуть важность национального искусства, передаваемого из поколения в поколение, и укрепление связей с братскими тюркскими народами. Министерство культуры и спорта создает все условия для пропаганды искусства жырау среди молодежи и для научного его изучения», — заявил вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов.