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    Международный фестиваль жыршы и исполнителей терме прошел впервые в столице

    24 Марта 2023, 01:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь праздника Наурыз в Астане впервые прошел международный фестиваль жыршы и исполнителей терме, организованный Министерством культуры и спорта Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие музыканты из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    В частности, известные произведения народного музыкального искусства исполнили заслуженные деятели Казахстана Алмас Алматов, Айгуль Косанова, Ельмура Жанабергенова, а также Ерболат Шалдыбеков, Еликбай Иса, Фархат Оразов, Кайрат Какимов, народный певец Жанибек Пиязов, Бахшикул Тогаев (Республика Узбекистан), заслуженный артист Кыргызской Республики Доолотбек Сыдыков и многие другие.

    «Искусство жырау — многовековое наследие нашего народа. Главная цель организации этого фестиваля — подчеркнуть важность национального искусства, передаваемого из поколения в поколение, и укрепление связей с братскими тюркскими народами. Министерство культуры и спорта создает все условия для пропаганды искусства жырау среди молодежи и для научного его изучения», — заявил вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Культура Минкультуры Наурыз
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