Международный фестиваль шахмат открылся в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау прошла церемония официального открытия Международного фестиваля шахмат, в котором принимают участие около 300 спортсменов из Казахстана, США, Нидерландов, Литвы, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, России. Организатором фестиваля выступает Академия шахмат Динары Садуакасовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Шахматное мероприятие международного масштаба проходит впервые в Атырау и для нас это большая честь. Подобные инициативы оказывают положительное влияние на процесс воспитания подрастающего поколения, воспитывают в них патриотизм и ценности здорового образа жизни», - отметил аким Атырауской области.

Обратилась к собравшимся и Динара Садуакасова.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы в первую очередь подчеркнуть ценность шахмат как вида спорта, те возможности, ту силу и вдохновение, которые заложены в этой древней игре. И я искренне желаю каждому из вас победы на нашем турнире. Верьте в себя и стремитесь к заветной цели, и пусть ваша спортивная энергия будет по-настоящему неиссякаемой. Также отдельную благодарность хотелось бы выразить всем партнерам нашего фестиваля за оказанную поддержку в организации мероприятия», - сказала Динара Садуакасова.

Вместе с профессиональными спортсменами в фестивале принимают участие 58 воспитанников Академии шахмат, обучение в которой прошло уже 5 000.

Среди участников фестиваля есть и очень юные шахматисты. Так, Али Сапаров, чемпион области в категории до 6 лет, занимается в академии уже больше двух лет, принимает участие в фестивале и это не первые для него соревнования крупного масштаба.

Другому участнику турнира Нурпеису Умбеткали - 13 лет. Нурпеис пришел в Академию шахмат после нескольких лет занятий у нескольких тренеров. Хотя у него уже были победы на республиканском уровне, это первый его опыт участия в международном шахматном мероприятии.

В программе фестиваля заявлены три основных турнира, результаты каждого из которых будут оцениваться по швейцарской системе.

Ожидается также проведение мастер-классов и сеанса одновременной игры. В рамках фестиваля пройдет первый семинар международных арбитров, где судьи после успешного экзамена смогут получить звание арбитр FIDE.

Стоит отметить внушительный призовой фонд – более 13 млн тенге. Казахстанско-Британский технический университет в свою очередь выделит гранты для обучения в бакалавриате и магистратуре, имена счастливчиков будут оглашены на закрытии турнира.

Все желающие стать зрителями фестиваля могут на бесплатной основе принять участие в мастер-классах и сеансах одновременной игры в рамках Atyrau Chess Festival.



В церемонии открытия фестиваля приняли участие аким Атырауской области Серик Шапкенов, вице-министр информации и общественного развития РК Александр Данилов, председатель Комитета спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Самат Ергалиев. Также одним из гостей в рамках открытия фестиваля стал известный казахстанский боксер, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан и олимпийский чемпион Серик Сапиев.



