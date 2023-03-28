Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Международный фестиваль комедийного театра «Салем» впервые проходит в Кокшетау

    28 Марта 2023, 17:48

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Международный День театра в Кокшетау состоялось открытие международного фестиваля комедийного театра «Салем», посвященного праздничной дате и 125-летию государственного и общественного деятеля Темирбека Жургенова. Подобный фестиваль проходит в областном центре впервые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что Акмолинская область уже известная ежегодным международным театральным фестивалем «ТеART-Кокше», который организует и проводит акмолинский русский драматический театр. Теперь в регионе стартует еще один театральный фестиваль, планирующий стать ежегодным.

    По информации пресс-службы управления культуры Акмолинской области, в театральном фестивале принимают участие девять театров Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Кроме того, для участников фестиваля будут проведены мастер-классы.


    «В Казахстане театральное искусство занимает особое место. Этот фестиваль впервые проходит в Акмолинской области. Он направлен на укрепление творческих связей между театрами, повышение творческого мастерства актеров, а также на популяризацию имени выдающегося государственного деятеля Темирбека Жургенова, популяризацию жанра комедии в театральном искусстве, привлечение внимания общественности к жанру современной комедии и новому театральному процессу», - отметила на брифинге руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова.


    Торжественное открытие фестиваля с красной ковровой дорожкой состоялось в областном Казахском музыкально-драматическом театре имени Шахмета Хусаинова. Почетными гостями фестиваля стали народный артист, актер театра и кино, педагог театра Тлектес Мейрамов, координатор Совета руководителей государственных театров стран-членов организации «ТЮРКСОЙ», представитель в Азербайджане Эльчин Гафарлы, декан искусствоведческого факультета Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова, кандидат искусствоведения, кандидат искусствоведения профессор кафедры «История и теория искусства театра», театровед Меруерт Жаксылыкова, представитель Евразийской театральной ассоциации в Азербайджане Юсиф Джафаров.

    Фестиваль открыл «Театр Жастар» акимата города Астаны комедией «Пранк-Махаббат» в постановке Заслуженного деятеля РК Даурена Сергазина.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Культура Искусство Кокшетау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Барокко-концерты с участием артистов из Сербии и Израиля пройдут в «Астана Опера»
    Вечер премьер состоится в «Астана Балет»
    Казахстанские артисты выступили в главном концертном зале Брюсселя
    «Мультконцерты» готовит «Астана Опера»
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
    5 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Новости партнеров