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    Международный фестиваль комедийного театра «Салем» подвел итоги

    1 Апреля 2023, 13:43

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау состоялась церемония закрытия Международного фестиваля комедийного театра «Салем», посвященного 125-летию государственного и общественного деятеля Темирбека Жургенова и Международному дню театра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пять дней любителей Мельпомены радовали своими постановками участники Международного фестиваля комедийного театра «Салем», проходящего в Кокшетау. Занавес фестиваля закрыла трагикомедия «Чарли Чаплин» Государственного театра драмы и комедии имени А. Мамбетова города Астаны.

    По решению комиссии в номинации«Лучший дебют»победителем стал театр «Жастар» акимата города Астаны, за роль Кымбат в комедии «Пранк-махаббат» была награждена Лаззат Куанышова.

    В номинации «Лучшая сценография» награду получил Государственный военный театр «Туран» Республики Узбекистан с комедией «Тилло табассумлар». В номинации «Лучший актерский ансамбль» награжден Костанайский областной казахский драматический театр имени Ильяса Омарова с комедией «Сұлтанның аты сұлтан».

    Кыргызский государственный академический театр имени Токтоболота Абдумомынова удостоился номинации «Лучшая эпизодическая роль»с комедией «Алда жаш жубайлар, ай», за роль Элеси Лазат награжден Арген Карагулов.

    В номинации «Лучшее музыкальное оформление» награжден Шымкентский городской театр юмора и сатиры, представивший на суд зрителя комедию «Айман-Шолпан». В номинации «Лучший женский образ» - Музыкально-драматический театр города Туркестана имени Райымбека Сейтметова, за роль Турандота в комедии «Турандот ханшайым» награждена Гульзада Айтбаева, в номинации «Лучший мужской образ» - Талдыкорганский драматический театр имени Бикен Римовой, за роль Даржана - Еркебулан Айдымбаев (комедия «Қазақи комедия»).

    В номинации «Лучшее режиссерское решение» награжден Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр имени Ж. Аймауытова (комедия «Венецианские близнецы»). Номинации «Лучший комедийный спектакль» удостоился Государственный театр драмы и комедии имени Азербайджана Мамбетова с трагикомедией «Чарли Чаплин».

    Победители получили дипломы и денежные сертификаты акима Акмолинской области на сумму от 300 тысяч до 1 млн тенге.

    За участие в Первом Международном фестивале комедийного театра «Салем», за вклад в развитие театрального искусства специальным призом имени ветерана Великой Отечественной войны, писателя-журналиста Аскена Набиева были награждены режиссер Молодежного театра города Астаны Даурен Сергазин, Талдыкорганский казахский драматический театр им. Б. Римовой, Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр им. Ж. Аймауытова и Костанайский областной казахский драматический театр имени И. Омарова.

    Напомним, Международный фестиваль комедийного театра «Салем» в Кокшетау прошел впервые. В нем принимали участие театры Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Культура Искусство Кокшетау
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