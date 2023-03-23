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    Международный документ по мониторингу ледников разработают в Центральной Азии

    23 Марта 2023, 19:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о совместных региональных проектах с учетом международных экологических соглашений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках инициативы «Зеленая Центральная Азия» планируется разработка общего документа по мониторингу и моделированию ледников в Центральной Азии. Также планируется реализация проекта «Управление климатическими рисками в Центральной Азии», который будет способствовать достижению закрепленных на национальном уровне ЦУР в отношении адаптации к изменению климата (ЦУР 13) и мира и безопасности (ЦУР 16)», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также поделился планами по подписанию договора о реализации региональной программы между МЭПР и GIZ для начала реализации проекта. Кроме того, на 27-й Конференции сторон РКИК ООН об изменении климата (КС-27) от имени правительств стран ЦА озвучено региональное заявление «Голос Центральной Азии».

    «В заявлении изложены общие проблемы изменения климата в регионе, предложены шаги по адаптации и смягчению последствий изменения климата», - уточнил вице-премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Центральная Азия Правительство РК Экология Природа
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