Международный автосалон Auto Shanghai 2023 открылся в Китае

ШАНХАЙ.КАЗИНФОРМ – XX Шанхайская международная выставка автомобильной индустрии (Auto Shanghai 2023) под девизом «Воплощая новую эру автомобильной промышленности» начала свою работу во вторник в Национальном выставочном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На автовыставке представлены более 1 тысячи моделей автомобилей от китайских и зарубежных производителей. По данным таможни города Шанхай, в этом году автовыставка задекларировала в общей сложности 123 партии импортных экспонатов, что на 34% больше, чем на Auto Shanghai 2021. Общая стоимость ввезенных экспонатов в этом году составила 25 миллионов долларов.

Auto Shanghai 2023 пройдет с 18 по 27 апреля в Национальном выставочном центре Шанхая на площади более 360 тысяч кв. м.

Как пишут местные СМИ, это первый международный автосалон класса А, который проходит в Китае после того, как страна оптимизировала меры реагирования на COVID-19.

По информации организаторов Auto Shanghai 2023, автовыставка привлекла основных зарубежных и китайских автопроизводителей. На выставке примут участие такие автоконцерны, как: BMW & MINI, Audi (FAW-Audi, SAIC-Audi), Mercedes-Benz, Volkswagen (FAW-Volkswagen, Volkswagen Import, SAIC-Volkswagen), FAW-Volkswagen JETTA, smart, DENZA, Ford, SGM (Buick, Chevrolet, Cadillac), Lincoln, VOLVO, Jaguar Land Rover, Dongfeng Peugeot, Dongfeng CITROËN, TOYOTA, LEXUS, Honda, Nissan, Changan MAZDA, SUBARU, Hyundai & Beijing Hyundai, GENESIS, KIA, Polestar и другие.

Основные китайские автомобильные концерны такие, как FAW Hongqi, FAW BESTUNE, Dongfeng Motor, SAIC Group (ROEWE, MG, MAXUS), Changan Automobile, BAIC Motor и GAC Group (GAC TRUMPCHI, GAC AION) представят все модельные ряды. Geely, LYNK & CO, HAVAL, POER, TANK, WEY, BYD, Chery, EXEED, JETOUR, iCAR, JAC, JMC также будут участвовать в выставке.

Мировые бренды премиум класса, включая Porsche, Lamborghini, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, LOTUS NYO, Yangwang будут тоже представлены на автовыставке. На выставке также представят модифицированные автомобили, включая Fujian Benz, Lorinser, VULCANUS, AM, KEDE, MANSORY, Jun-Tian, CARLSSON, ARMADILLO, AUXUN & LUMMA, KARLMANN, BUFITE, CARVERAUTO, JINGHANG AUTO, CYBERSPACE, Brabus, Shenzer и т.д. Среди брендов «зеленых» автомобилей, то, такие автопроизводители, как NIO, XPENG, Li Auto, Neta, Dongfeng VOYAH, ARCFOX, Leap Motor, HiPhi, AVATR, ZEEKR, IM, RISING, HYCAN, ORA, AITO, Yuanhang, DAYUN, LIVAN, DEEPAL, MHERO, SKYWORTH представят модели на Auto Shanghai 2023.

Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за первый квартал 2023 года экспортировано 994 000 автомобилей, что на 70,6% больше, чем год назад. В разбивке экспорт пассажирских автомобилей подскочил на 82,9% по сравнению с прошлым годом до 826 000 единиц, а экспорт коммерческих автомобилей вырос на 28,1% по сравнению с прошлым годом до 168 000 единиц. В январе-марте экспорт новых энергетических автомобилей увеличился более чем в два раза до 248 000 единиц.



