Международный авиасалон Airshow China 2021 открылся в Китае

ПЕКИН - ЧЖУХАЙ. КАЗИНФОРМ – Международный авиационно-космический салон Airshow China 2021 во вторник открылся в городе Чжухай провинции Гуандун на юге Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Нынешнее авиашоу должно было состояться в прошлом году, но было отменено из-за эпидемиологической ситуации в Китае.

Крупнейшая в КНР экспозиция с участием сотен китайских компаний, в том числе зарубежных оборонных и авиационных предприятий проходит раз в два года в приморском городе Чжухай на юге Китая. В этом году авиасалон пройдет с 28 сентября по 3 октября.

Основная тематика выставки – военная и гражданская авиатехника, космическая техника и оборудование, системы противовоздушной обороны, радиолокационная техника и др.

По словам организаторов, Airshow China 2021, станет еще одной платформой для демонстрации новых достижений в области космических технологий Китая. Ожидается, что основные подрядчики космической программы КНР покажут на выставке целый ряд новых проектов, таких как первый китайский спутник зондирования Солнца, а также модели пилотируемых ракет-носителей нового поколения.

Как пишут местные СМИ, Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) представит на авиашоу 3D-модель комплекса космической станции и лунный зонд «Чанъэ-5».

Также на выставке продемонстрируют первый китайский солнечный зонд, а также состоится дебют разработанной в Китае цифровой платформы для моделирования полетов лунных зондов.

На авиашоу Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники сообщит о последних достижениях Китая в освоении космического пространства, таких как марсианский зонд «Тяньвэнь-1», лунный зонд «Чанъэ-5» и развертывание группировки глобальной навигационной спутниковой системы «Бэйдоу-3».

Международный авиационно-космический салон Airshow China проводится в Китае с 1996 года.



