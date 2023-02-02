Международные соревнования по тюркским традиционным видам спорта стартовали в Анталье

АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ – Впервые в турецкой провинции Анталья проходят международные соревнования «Кубок Евразии» по игре в тогыз кумалак, асық ату и турецкой мангале, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования организованы по практически одинаковым играм разных народов. Все они родственны между собой и считаются интеллектуальными, как и шахматы. К примеру, турецкая мангала (mangala) – это интеллектуально-стратегическая игра турецкого народа. Аналогична с тогыз кумалак, в нее также играют два человека.

В соревнованиях участвуют спортсмены из Казахстана, Турции, Кыргызстана, Чехии, Румынии и США. Всего ожидается, что в состязаниях примут участие около 60 спортсменов, 30 - из Казахстана.

В рамках международного соревнования, наряду с известными во всем мире интеллектуальными играми, будет организован семинар по играм тогыз кумалак, асык ату и бестемше. В нем принимают участие около 100 специалистов из десяти стран.

Как отмечают в Международной федерации тогыз кумалак, многие из участников из разных стран высоко оценили особенности интеллектуальных игр казахов. Они были рады соревноваться в интеллектуальном состязании со спортсменами из Казахстана.

Казахстанцы рассказали, что подобные игры повышают внимание и стратегическое мышление особенно в раннем возрасте у учащихся начальных классов. С планами соревноваться и в следующий раз они с особым настроем изучили специальные методы бестемше.

Организаторы планируют проводить подобные соревнования на постоянной основе. Международные соревнования «Кубок Евразии» завершатся 4 февраля награждением лучших спортсменов.



