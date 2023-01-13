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    Международные автобусные перевозки в Казахстан и Россию приостановил Узбекистан

    13 Января 2023, 22:06

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Регулярные автобусные сообщения на международных маршрутах временно приостановлили в Узбекистане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министертво транспорта Республики Узбекистан.

    «В эти дни из-за сильных морозов, наблюдающихся в соседней Республике Казахстан и Российской Федерации, на дорогах образуются промерзания, гололед, а в результате технических неисправностей автотранспортных средств наблюдаются случаи, когда пассажиры попадают в сложные ситуации.

    В частности, 12 января на 819-м километре автодороги «Самара-Шымкент» в Казахстане остановился автобус, следовавший по международному маршруту «Краснодар-Сарыагаш», в котором находились 31 гражданин Узбекистана.

    Причиной того, что автомобиль застрял на дороге, стало замерзание дизельного топлива из-за сильных морозов. Спасатели Хромтауского района Актюбинской области Республики Казахстан разместили пассажиров в кемпинге «Шерхан» в городе Хромтау. Пострадавших нет, граждане обеспечены теплом.

    В связи с неблагоприятными погодными условиями, в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок, с 13 января временно приостановлены регулярные международные автобусные перевозки из Республики Узбекистан», - говорится в сообщении министерства.

    Фото: mintrans.uz
    Транспорт Россия Узбекистан Погода
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