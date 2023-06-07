Международную торговую площадку ITS запустили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках конференции Astana Finance Daysсостоялось торжественное открытие международной торговой площадки ITS и запуск первых торгов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что ITS – это первая компания, получившая от Комитета по регулированию финансовых услуг МФЦА лицензию MTF (Multilateral Trading Facility) на оперирование многосторонней торговой площадкой. С ее помощью инвесторы из Казахстана будут иметь доступ к тысячам инвестиционных продуктов глобального финансового рынка в часы работы азиатских, европейских и американских биржевых площадок.

«Очень важно отметить, что это не биржа. Ключевое отличие в том, что на бирже можно привлекать капитал. IPO делается через акции, а также предлагаются ценные бумаги. Как раз таки, новые ценные бумаги выпускаются только на бирже. Торговая платформа — это больше для вторичного рынка. То есть, когда уже бумаги выпущены, их получают инвесторы, чтобы они могли между собой торговать. На первом этапе инвесторам доступны 1570 акций и депозитарных расписок с листингом в США на биржах NYSE и NASDAQ. Почему мы запускаем именно у нас? Это, в первую очередь, выгодно для нашего географического положения. К примеру, когда открыт гонконгский рынок, мы еще тут не проснулись, а американский рынок тоже открывается поздно ночью. В свой черед, нашим инвесторам, чтобы торговать на этих рынках, нужно подключаться к иностранным брокерам, что по себе не так просто. Плюс к этому торговать ночью. Теперь у нас появилась возможность торговать по выгодным условиям. Думаю, что это привлечет не только инвесторов из Казахстана, а всех, кто в этом часовом поясе. Поэтому у нас большие надежды», - сказал Управляющий МФЦА Ренат Бектуров.

Спикер также добавил, что проведение ежегодной конференции «Astana Finance Days» имеет большое значение.

«Казахстан имеет хорошие возможности для привлечения иностранных инвестиций, однако в условиях растущей глобальной конкуренции за финансы странам приходится изыскивать новые инструменты для привлечения капитала. В этом контексте конференция «Astana Finance Days» позволяет собрать на одной площадке разные стороны для обсуждения актуальных проблем и выработки новых возможностей для роста», - отметил Ренат Бектуров во время конференции Astana Finance Days.