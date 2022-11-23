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    Международную лунную исследовательскую станцию построит Китай к 2028 году

    23 Ноября 2022, 19:42

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Базовая конструкция Международной лунной исследовательской станции будет построена примерно к 2028 году. Об этом заявил главный конструктор китайской программы освоения Луны У Вэйжэнь, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, строительство базовой конструкции Международной лунной исследовательской станции (ILRS) завершат к 2028 году. Станция будет состоять из лунных посадочных аппаратов, луноходов, энергетической системы, коммуникационной инфраструктуры и системы жизнеобеспечения человека.

    «Мы разрабатываем новую энергетическую систему, которая позволит с помощью атомной энергии обеспечить энергоснабжение в течение длительного времени. А коммуникационная инфраструктура обеспечит связь между Луной и Землей или с другими планетами, такими как Марс», - цитирует китайского ученого CCTV.

    Базовую конфигурацию ILRS введут в строй в ходе миссий «Чанъэ-6,7 и 8». После ввода станции ожидается, что ее могут сначала заселить китайские астронавты, а затем – астронавты из других стран-партнеров. Однако большую часть времени станция будет оставаться безлюдной.

    За последние пять лет Китай осуществил пять миссий «Чанъэ», включая проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

    В ближайшие 10-15 лет Китай сосредоточится на таких аспектах освоения космоса, помимо строительства лунной базы, как исследование планет и разработка сверхмощных ракет-носителей, которые позволят обеспечить пилотируемые посадки на Луну, Марс.


    Фото: Roscosmos/CNSA

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Освоение космоса Китай Мировые новости
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