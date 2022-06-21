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    Международное сообщество должно быть более сплоченным и показывать солидарность – Президент РК

    21 Июня 2022, 19:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума «In Conversation with President Tokayev». Модератором мероприятия выступил ведущий Bloomberg Television Манус Крэнни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе открытой и откровенной дискуссии, прошедшей в формате вопрос-ответ, Президент Казахстана ответил на ряд вопросов, касающихся насущных вызовов в международной политике, в особенности в контексте происходящих геополитических потрясений в Европе, событий вокруг российско-украинского конфликта.

    Отвечая на вопрос по поводу перспектив разрешения российско-украинского конфликта мирным путем, лидер Казахстана подчеркнул важность продолжения переговорного процесса. По мнению Касым-Жомарта Токаева, для решения этого конфликта необходима добрая воля каждой из сторон. При этом он указал на разногласия в международном сообществе и слабость Совета Безопасности ООН в урегулировании данного вопроса.

    «Никогда ранее ООН не оказывалась в такой неприятной ситуации. Даже во времена Холодной войны ООН была гораздо более сплоченной. Я весьма обеспокоен тем, что будет происходить с ООН в будущем. При этом, я твердо верю в многосторонность и твердо убежден, что международное сообщество должно быть более сплоченным и показывать солидарность, и конечно же, оказать положительное влияние на оба государства, для того, чтобы они могли прийти к миру», – заявил Глава государства.

    Наряду с этим Президент дал исчерпывающие ответы на вопросы модератора по поводу экономических последствий, с которыми может столкнуться Казахстан в условиях беспрецедентной санкционной политики в отношении России.

    В ходе откровенной беседы речь также шла о глобальных вызовах, связанных с текущей ситуацией на мировом энергетическом рынке, проблемах международной торговли.


    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению Эмира Катара прибыл в Доху. Глава государства также принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Ближний Восток Видео Политика Международная деятельность РК
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