Международная Тюркская академия объявила официальное открытие Года Тоньюкука

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международную видеоконференцию «Цивилизация Великой степи: наследие Тоньюкука и современный тюркский мир» смогли увидеть в онлайн формате казахстанцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году под эгидой ЮНЕСКО отмечается 1300-летие памятника в честь Бильге Тоньюкука – выдающегося государственного деятеля в истории тюркского мира. В связи с этим Международная Тюркская академия объявила официальное открытие Года Тоньюкука и провела международную онлайн-видеоконференцию «Цивилизация Великой степи: наследие Тоньюкука и современный тюркский мир.

«То, что 1300-летие памятника в честь Бильге Тоньюкука по решению комиссии ЮНЕСКО отметят Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Монголия при поддержке Международной Тюркской академии под эгидой ЮНЕСКО в 2020 году, является большим событием мирового масштаба», - сказал президент академии Дархан Кыдырали, открывая работу конференции.

Модератор встречи поблагодарил участников и передал первое слово председателю 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Ахмету Алтаю Дженгизеру. В своем выступлении он отметил, что наследие Тоньюкука имеет большое значение для мировой цивилизации, подчеркнув, что в этом плане он высоко ценит инициативы Академии. Кроме того, с приветственным словом выступили руководители и представители международных организаций – партнеров, отметив, что юбилей памятника в честь Тоньюкука в рамках ЮНЕСКО является не только важной датой для братских народов, но и значимым событием в мировой культуре.

После приветственных слов высоких гостей участникам был представлен сборник «Bilge Tonyquq», выпущенный Тюркской академией. Мырзатай Жолдасбеков, известный ученый, государственный и общественный деятель перерезал ленту торжественной церемонии - презентации уникального издания с переводом текста памятника Тоньюкука на 12 языков мира и научной транскрипцией, и поздравил с этим событием всех участников.

После этого состоялось пленарное заседание конференции, в котором приняли участие известные тюркологи и ученые: Осман Фикри Серткая (Турция), Тимур Коджаоглу (США), Иштван Зимони (Венгрия), Кадыралы Конкабаев (Кыргызстан), Женгиз Айылмаз, Ахмет Ташагыл (Турция), Виктор Бутанаев (Россия), Ирина Невская (Германия), Юлай Шамилоглу (США), Эрхан Айдын (Турция), Гайболла Бабаяров (Узбекистан). Они выступили с докладами и поделились своими взглядами.

В свою очередь, глава Национального музея Монголии Д. Сухбаатар специально представил экспонаты музея, связанные с Тоньюкуком.

Подводя итоги конференции, глава Академии Дархан Кыдырали сообщил, что в этом году в странах-членах Академии пройдут мероприятия, посвященные 1300-летию памятника Тоньюкуку. Он также поддержал инициативу монгольской стороны и предложил включить наследие Тоньюкука в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Участники выразили благодарность за успешное проведение масштабной международной конференции, которая была с впервые организована посредством прямого видеосвязи и пожелали успехов в работе Академии.

Конференция транслировалась Международным информационным агентством «Казинформ».